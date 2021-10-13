РИАМО - 13 окт. Избитый тремя уроженцами Дагестана в столичной подземке Роман Ковалев прокомментировал шутку бойца Хабиба Нурмагомедова, который сравнил инцидент с потасовкой своей команды с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Газета.ru.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в Stories Instagram фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!».

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!» — сказал Ковалев.

Инцидент произошел 4 октября в вагоне поезда метро, следующего по Арбатско-Покровской линии. Драка началась после того, как 25-летний Ковалев заступился за девушку, к которой приставали молодые люди. Дагестанцы избили Ковалева, после чего он попал в больницу. Троих молодых людей арестовали на 2 месяца. После произошедшего председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

Видео жестокого избиения пассажира в вагоне метро (18+)>>