РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 13 окт. В ходе субботнике из Томилинского лесопарке Котельников вывезли 16 куб. м мусора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В субботнике участвовали отделы лесного хозяйства и благоустройства, протокола «Белка», община мусульман Котельников и «Спецтранс».

Они убрались в Томидинском лесопарке с видом на Большой Люберецкий Карьер и микрорайон Южный.

В ходе работы отдел благоустройства и «Спецтранс» вывезли 16 куб. м. мусора.