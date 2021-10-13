РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Воспитанник клуба имени Виктора Агеева подмосковной Балашихи Дмитрий Двали стал Чемпионом мира по боксу, спортсмен выступал в весовой категории до 52 килограммов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих 2021 года проходил в Москве 25 сентября.

Дмитрий провел 5 боев. В финале он встретился со спортсменом из Казахстана и одержал решающую победу.