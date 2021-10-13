РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В детском саду сотрудники полиции провели занятия по правилам дорожного движения, сообщает ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В детском саду «Обыкновенное чудо» дорожные полицейские организовали викторину по правилам безопасного нахождения в дорожно-транспортной среде «Дорожная азбука». В ней приняли участие дети из старшей и подготовительной группы.

Воспитанники с большим интересом слушали инспектора и отвечали на заданные вопросы. В игровой форме малыши изучили значения основных дорожных знаков и правила перехода проезжей части дороги.

В конце мероприятия полицейские раздали воспитанникам световозвращающие браслеты. Также напомнили о важности использования световозвращающих аксессуаров в темное время суток.