РИАМО - 13 окт. 16 октября в центре «Навигатор» пройдет акция по сбору старой электротехники для переработки, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Принимается все, что работает от розеток или батареек: лампы, наушники, фены, телевизоры, принтеры и т.д.

Однако не принимаются кассеты, аккумуляторы, батарейки, картриджи, диски, лампочки.



Сбор вторсырья пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: ул. Талсинская, стр. 64, «Навигатор». Все подробности можно узнать по телефону: 8(926)210-56-01.