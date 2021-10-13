РИАМО - 13 окт. Врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев рассказал, что основной причиной инфарктов и инсультов является повышенное артериальное давление и призвал гипертоников соблюдать рекомендации врачей, а также придерживаться принципов традиционного лечения, об этом пишет газета «Вечерняя Москва».

По словам Шугушева, повышенное артериальное давление является серьезной проблемой, лечить которую следует исключительно методами традиционной медицины и гипотензивными препаратами, а не народными средствами и витаминами, которые будут бесполезны при этой проблеме.

«Доказано, что артериальная гипертония является, к сожалению, первой причиной инфарктов и инсультов. Не та тема, с которой можно шутить и подбирать альтернативные препараты», - сказал кардиолог.

Ранее Шугушев рассказал, что такие симптомы, как жжение в груди, длительное ощущение удушья на холодном воздухе и дискомфорт в грудной клетке при физических нагрузках, могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем и являются основанием для немедленного обращения к врачу.