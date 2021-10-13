РИАМО - 13 окт. Сергей Бызин стал лауреатом премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» в категории «Область перемен». Он с 2013 года помогает бездомным людям и поделился своим опытом, сообщает пресс-служба главного управления социальных коммуникаций региона.

Свою деятельность волонтер ведет вместе с командой «Дома трудолюбия «Ной». Здесь помогают тем, кто остался без поддержки и крыши над головой.

«К сожалению, в нашей стране последние три десятилетия существует такое явление, как бездомность, особенно в динамично развивающихся регионах, таких, как Москва и Подмосковье, куда стремятся люди со всех уголков России в надежде на благополучное жизнеустройство. Получается далеко не у всех», - рассказал Бызин.

Некоторые уезжают обратно, домой, кому-то ехать некуда.

«Человек начинает бродяжничать, вести асоциальный уличный образ жизни. Погибает. Поэтому важно своевременно выявить такого человека и предложить помощь, создав все необходимые условия для преодоления бездомности и возвращения к нормальному образу жизни», - отметил Бызин.

Он добавил, что в настоящее время у команды 19 домов трудолюбия, где занимаются 1,1 тыс. подопечных. Учреждения расположены на территории 10 городских округов. Из этих домов трудолюбия в 8 живут инвалиды, пожилые и мамы с детьми (650 человек).

«Премия губернатора - прежде всего о Человеке, о проявлении и развитии высших человеческих качеств, позволяющих творить те самые перемены. Премия очень востребована и мне отрадно, что губернатор, правительство Московской области делают все для того, чтобы премии быть», - сказал Бызин.