РИАМО - 13 окт. По словам заведующей лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталии Жилинской, витамин B3 – важная составляющая многих метаболических процессов в организме, в том числе он важен для здорового функционирования центральной нервной системы, а его дефицит может повысить риск развития деменции, об этом пишет газета «Вечерняя Москва».

«Он (витамин B3 – ред.) нужен для правильного развития, функционирования, в частности. Его низкая доступность или дефицит данного витамина могут привести к различным неврологическим нарушениям», - сказала Жилинская.

Первыми признаками дефицита витамина B3 в организме могут стать покалывание в конечностях и их онемение, а также мышечные спазмы. В случае, если человек заметил у себя такие симптомы, ему необходимо своевременно обратиться к врачу и провести исследование. Недостаток витамина B3 может стать причиной необратимых для здоровья последствий, в том числе деменции.

Жилинская добавила, что витамин B3 содержится в дрожжевых продуктах, печени и нежирном мясе и некоторые категории людей должны потреблять его в больших количествах, чем другие – это связано с недостаточной усвояемостью витамина у определенных граждан. Так, увеличить прием этого витамина рекомендуется людям, принимающим алкоголь и некоторые лекарственные препараты.

Тем не менее эксперт отметила, что прием витамина B3 в увеличенных дозах должен быть обусловлен какими-либо причинами. Также отсутствует подтверждение тому, что дополнительное употребление этого витамина само по себе влияет на восстановление людей, переболевших коронавирусом, за исключением случаев недостаточной обеспеченности организма ниацином, которая может возникнуть при «постковидном» синдроме.

«С учетом того, что он (витамин B3 - ред.) может быть опосредованно связан с рядом других витаминов, которые могут быть в дефиците у лиц, перенесших ковид, тут может быть взаимосвязь. У пациентов с ковидом наблюдается дефицит железа. Оно участвует в метаболических процессах. За счет этого дефицита может появиться недостаточная обеспеченность ниацином, тогда надо будет принимать данный витамин», - заключила Жилинская.