РИАМО - 13 окт. Международный форум «Российская энергетическая неделя – 2021» стартовал в среду в Центральном выставочном зале «Манеж». Деловую программу посетил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Самарин посетил сессии форума, на которых обсуждались перспективы и направления развития коммунальной инфраструктуры территорий и обеспечение их энергоресусами.

«В настоящее время в Московской области дефицит мощностей в электроэнергии и природном газе для перспективного развития региона отсутствует», - подчеркнул Самарин.

В то же время Подмосковье находится на 21 месте среди регионов РФ по производству и на 5 по потреблению электроэнергии.

В ходе другой дискуссии обсуждалась тема госпрограмм финансовой поддержки, которая направляется на обновление отрасли.

Так, в регионе для подготовки к текущему отопительному сезоны выделялся 331 млн рублей на обновление и создание новых котельных. Эта сумма вдвое превышает прошлогоднюю.

Общая сумма стоимости инвестиционных программ теплоснабжающих организаций за 3 года (2020-2022 гг) составила порядка 14,5 млрд рублей.

«Работа по привлечению внебюджетных источников финансирования по заключению концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, организованная по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, позволила привлечь 19 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения Подмосковья», - отметил Самарин.