РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Весь скопившийся мусор вывезли от дома №8 на Ильинском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Заместитель главы округа Евгений Владимирский 13 октября встретился с жильцами дома №8 по Ильинскому бульвару по вопросу несвоевременного вывоза бытовых отходов.

На встрече жители выразили недовольство работой новой УК ООО «ПИК-Комфорт», которая приступила к управлению домом 1 октября. По их словам, уборка территории, в частности, мусорных камер в подъездах производится неудовлетворительно, в результате чего забились мусоропроводы, а количество накопившегося мусора достигло критической массы.

После выездной встречи Евгений Владимирский в администрации провел совещание с председателем дома и представителем УК, по итогам которой стало известно, что мусор вывезен в полном объеме. С представителем «ПИК-Комфорт» достигнута договоренность о закупке 18 новых контейнеров до конца месяца.

Заместитель главы округа сообщил, что контролировать своевременный вывоз мусора по данному адресу будет лично.