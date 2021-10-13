РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска ежемесячно помогают подопечным продуктами питания, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры продолжают поддерживать подопечные семьи продуктами. Регулярность такой помощи - 1 раз в месяц, при необходимости чаще. Больше всего нуждаются в помощи многодетные и одинокие мамочки, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Так, Лиде из Подольска и ее детям помогает помощница, которая недавно привезла большую сумку продуктов. Софье, многодетной маме троих сыновей, тоже оказана продуктовая помощь. Женщина много времени провела в приюте «Ной», в настоящее время она решила самостоятельно устраивать свою жизнь.