РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 окт. Завершились работы по благоустройству подъездной дороги к СНТ«Электрон», с садоводами встретился депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Асфальтирование подъездных дорог к ряду СНТ, в том числе и «Электрону», стало возможным благодаря совместной программе губернатора Московской области и мэра Москвы. Были выделены денежные средства из бюджетов этих двух субъектов. Почему деньги были выделены из бюджета Москвы, — много москвичей отдыхают в этих СНТ, поэтому была принята такая программа», — сказал Шапкин.

Как отметил председатель Союза садоводов городского округа Щелково Анатолий Штоколов, в этом году будут заасфальтированы подъездные дороги к 14 СНТ на.

В первую очередь, будут асфальтироваться дороги к СНТ, протяженность которых составляет более 2 км.

Еще один важный вопрос, который обсуждался с садоводами, — предстоящая в 2024 году социальная газификация СНТ.