РИАМО - 13 окт. Заболеваемость коронавирусом в России увеличивается, а тем, кто сделал прививку, в скором времени предстоит пройти через процедуру ревакцинации, пост-эффект которой с большой долей вероятности будет ощущаться также, как и последствия первой прививки. О том, чего ждать и как подготовиться к ревакцинации, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию», - сказал иммунолог в интервью радио Sputnik.

Ждать каких-либо других негативных проявлений ревакцинации не стоит, если состояние здоровья человека не поменялось, считает Крючков. Однако перед процедурой стоит соблюсти некоторые правила.

Так, необходимо изучить противопоказания к вакцинации и удостовериться, что состояние здоровья не изменилось после первой прививки в худшую сторону. Проводить процедуру вакцинации можно лишь в том случае, если состояние здоровья стабильно.

Также после ревакцинации нужно избегать мест с большим скоплением людей, так как иммунитет вырабатывается в организме не сразу.

«Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать», - объяснил Крючков.

Иммунолог добавил, что через длительное время после первичной вакцинации в организме человека будет низкий уровень антител или их полное отсутствие. Соответственно, организм будет защищен не в полной мере.

По словам Крючкова, после ревакцинации также стоит соблюдать особую осторожность по отношению к своему здоровью в течение 2-3 недель, после чего повторная прививка подействует, а защита вновь станет полноценной.

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