РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Пристройку на 300 мест к школе №15 подмосковного Красногорска планируют построить в 2022 году, уже определен подрядчик, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Определен подрядчик на строительство нового корпуса «Средней общеобразовательной школы №15» на улице Успенской в Красногорске. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «2Б ПРОЕКТ».

Согласно архитектурно-планировочным решениям, здание блока начальной школы будет разделено на две основные группы помещений – учебные и общешкольные. В группу учебных помещений войдут классы, игровые, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня. К общешкольной группе отнесены актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, медпункт, столовая.

Прилегающую территорию благоустроят, здесь появится спортивное ядро и детские игровые площадки, будет выполнено озеленение.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование - средства из бюджета.

Ввод в эксплуатацию учебного корпуса намечен на 2022 год.