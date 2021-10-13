РИАМО - 13 окт. 14 октября в 19:00 в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» пройдет презентация книги «7 нот здоровья» известного семейного врача Наталии Горн, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Книга познакомит читателей с теорией маленьких шагов, которая приводит к большим изменениям в самочувствии. Такую систему просто вписать даже в плотное расписание современного человека. Система позволит повысить качество жизни и вывести его на новый уровень.

Горн рассказывает понятным языком и без сложных терминов, почему нужно избавиться от перекусов, как нерегулярный стул портит жизнь, что съесть на ужин, чтобы утро не было испорченным, что нужно поменять в спальне, чтобы высыпаться каждый день.

Вход на встречу свободный, но количество мест ограничено. Посетителям нужно взять с собой медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.