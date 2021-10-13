РИАМО - 13 окт. В магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 15 октября в 19:00 пройдет презентация книги ведущей подкастов Кристины Вазовски «Подкаст за две недели: от идеи до монетизации», сообщает пресс-служба «Читай-города».

Вазовски — основательница студии «ТОЛК» и ведущая подкастов «Это Провал», «Извини, что голосовым», «К тебе или ко мне?». Ее подкасты входят в топ Apple Podcasts.

Вазовски училась у лучших британских аудиопродюсеров - Майка Вулей (BBC World Service) и Кэти Фитцжеральд (BBC). Вазовски также выступала на медиаконференции Unlock в Праге, в музее современного искусства «Гараж», в Британской высшей школе дизайна, на конференции Tallinn Digital Week и на Российской креативной неделе в Москве.

Вазовски и команды студии «ТОЛК» запустили брендовые подкасты для «Ситимобила», Alter, Badoo, Ozon Tech и т. д. Она также сделала сервис по монтажу, сейлз-хаус из 16 топовых подкастов, 2 образовательных курса по подкастингу в России и другое.

На презентации книги «Подкасты за две недели: от идеи до монетизации», изданной совместно с «Альпина Паблишер», Вазовски расскажет, как побороть свои страхи и стать подкастером, какие бывают подкасты, каких проектов не хватает индустрии, какие ошибки совершаются на старте, о составляющих успешного подкаста, который все захотят послушать.

Вход на встречу свободный, но количество мест ограничено. С собой нужно взять маску. Посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию.