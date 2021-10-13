РИАМО - 13 окт. Так как пожилые люди нередко сталкиваются с ухудшением памяти и внимания, им посоветовали почаще питаться яйцами, сливочным маслом, ферментированным мясом и жирной рыбой, сообщает Nation News.

Диетолог, невролог Марият Мухина объяснила, что эти продукты поддерживают и активизируют мозговую деятельность в преклонном возрасте.

«Мембраны и мозговую ткань, которая потребляет 70% энергии во время мыслительного процесса, питают продукты именно животного, а не растительного происхождения. Потому что самыми главными продуктами для памяти являются продукты, которые могут восстановить мембрану», — сказала Мухина.

Еще она отметила, что для лучшей работы мозга хорошо потреблять говяжьи мозги, которые считаются субпродуктом, поэтому их отправляют на мягкую переработку. Однако люди забывают, что из говяжьего мозга делается препарат «Актовегин».

«Данный препарат снимает нейровоспаления, благодаря чему он реанимирует мозг после, например, инсульта или ишемической болезни», — сообщила эксперт.