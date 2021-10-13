РИАМО - 13 окт. В магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 17 октября в 17:00 пройдет презентация книги блогера-миллионника и стендап-комика Натальи Красновой «Принцесса на всю голову. Почему мы влюбляемся в сказочных дураков», сообщает пресс-служба «Читай-города».

В книге речь идет о том, что, несмотря на счастливые финалы в сказках со свадьбами, в реальной жизни все по-другому. А женщины, которые когда-то примерили на себя образ принцессы, продолжают жить в этом образе.

В книге Краснова изучает 18 самых ярких сказочных героинь с их психотравмами и сомнительными избранниками. Девушки расставлены по мере возрастания у них предприимчивости: от самых инфантильных и безынициативных (Золушка и Дюймовочка) к самым активным (Фиона, Мулан).

Вход на встречу свободный, но количество мест ограничено. С собой нужно взять средства индивидуальной защиты. Посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Возрастные ограничения: 18+.