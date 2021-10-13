РИАМО - 13 окт. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу мужчины, который пришел в столичный отдел полиции и наставил оружие на сотрудников, сообщает пресс-служба Преображенского районного суда Москвы.

Защита подсудимого просила избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста, однако просьба не была удовлетворена.

Вечером 12 октября будущий фигурант уголовного дела, находясь в алкогольном опьянении, пришел на контрольно-пропускной пункт ОМВД России по столичному району Преображенское и в процессе беседы с правоохранителями наставил на них огнестрельное оружие.

Мужчину обезвредили. На допросе он заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством и рассчитывал, что сотрудники полиции в ответ на его действия откроют по нему огонь. В кармане мужчины обнаружили предсмертную записку, он был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).