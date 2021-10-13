РИАМО - 13 окт. Молодого человека, стрелявшего из страйкбольного оружия в районе Ленинского проспекта, доставили в ОВД, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Ранее очевидцы сообщили о стрельбе у школы №1260 на улице Фотиевой. Ее устроил молодой человек в камуфляже.

«Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. <…> Стрелявший был задержан, им оказался молодой человек 2006 года рождения, у которого было изъято страйкбольное оружие», – сообщили в пресс-службе.

Сейчас юношу доставили в местный отдел полиции. Правоохранители будут разбираться в обстоятельствах инцидента. Уже идет доследственная проверка.

По данным Telegram-канала Baza, юношу зовут Александр С.

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