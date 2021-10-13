РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В центре подмосковного Подольска в среду вечером образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным на 18:03, в центре округа образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от съезда с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской.

Также движение затруднено на улице Кирова. Здесь образовалась пробка длиной около 2 километров. На данном участке отмечено ДТП, которое могло стать причиной затора.