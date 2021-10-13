РИАМО - 13 окт. Корпорация Apple рассматривает возможность оснащения новой модели наушников AirPods полезными для здоровья функциями. Одна из них – измерение температуры владельца, сообщает Газета.ru.

Также планируется добавить контроль осанки пользователя с целью корректировки и улучшения слышимости.

Как это будет выглядеть на деле — пока непонятно, эксперты полагают, что технология схожа с уже существующей функцией «Усиление разговора».

Вместе с тем внедрение новшеств не ожидается к следующему году, появятся ли они вообще — неизвестно. Возможно, до полноценного релиза дойдут не все инициативы.