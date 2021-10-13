РИАМО - 13 окт. Журналистка Ксения Собчак сразу после резонансной автомобильной аварии в Сочи поняла, что серьезно не пострадала, и поэтому уехала с места происшествия, сообщает «Вечерняя Москва».

9 октября по дороге на Красную поляну произошло лобовое столкновение Mercedes и Volkswagen. В одной из машин находилась Собчак. Один человек погиб, пострадали два человека.

Собчак уехала с места аварии раньше приезда скорой помощи.

«Я еще раз уточнила у помощника, точно ли едет скорая. Он вновь подтвердил мне, что скорая вот-вот приедет. Мы пересели в другой автомобиль и поехали в аэропорт», — сказала Собчак.

За медицинской помощью журналистка обратилась по прибытии в Москву. Выяснилось, что у нее ушибы головы, копчика и грудной клетки.

Ранее была опубликована видеозапись с дорожной камеры, где был показан момент аварии с участием автомобиля, где находилась Собчак.

Опубликовано видео из аэропорта, куда прибыла Собчак после смертельного ДТП в Сочи>>