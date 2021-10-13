РИАМО - 13 окт. За девять месяцев 2021 года в билетопечатающих автоматах (БПА) Центральной пригородной пассажирской компании было оформлено 86,5 млн проездных документов – это 45% от общего числа всех приобретенных билетов, сообщает пресс-служба ЦППК.
Он отметил, что компания-перевозчик принимает меры к максимальному ускорению и упрощению процесса покупки билетов пассажирами.
На станциях ЦППК установлено свыше 1,8 тыс. БПА, в которых пассажиры могут оформить проездные документы, не обращаясь в кассу.
По словам исполнительного директора ЦППК, сейчас новые автоматы устанавливаются рядом с обычными, чтобы у пассажиров был выбор удобного способа оплаты и чтобы они привыкли к новому формату.
Помимо касс и БПА, пассажиры могут приобрести билеты через электронные каналы продаж – на сайте компании или в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также в приложениях партнеров.
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