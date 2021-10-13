РИАМО - 13 окт. За девять месяцев 2021 года в билетопечатающих автоматах (БПА) Центральной пригородной пассажирской компании было оформлено 86,5 млн проездных документов – это 45% от общего числа всех приобретенных билетов, сообщает пресс-служба ЦППК.

«Среди пассажиров, покупающих билеты в БПА, 67% оплачивают их банковской картой. Недавно мы установили почти 250 билетных автоматов нового поколения – с возможностью оплаты только картой. Приобретение билета в них стало еще быстрее – время оформления проездного документа занимает всего от 10 до 30 секунд», - сказал исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

Он отметил, что компания-перевозчик принимает меры к максимальному ускорению и упрощению процесса покупки билетов пассажирами.

На станциях ЦППК установлено свыше 1,8 тыс. БПА, в которых пассажиры могут оформить проездные документы, не обращаясь в кассу.

По словам исполнительного директора ЦППК, сейчас новые автоматы устанавливаются рядом с обычными, чтобы у пассажиров был выбор удобного способа оплаты и чтобы они привыкли к новому формату.

Помимо касс и БПА, пассажиры могут приобрести билеты через электронные каналы продаж – на сайте компании или в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также в приложениях партнеров.