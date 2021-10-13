РИАМО - 13 окт. Первый вице-губернатор Подмосковья - председатель правительства региона Ильдар Габдрахманов вручил областные награды работникам сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Хочу от имени губернатора Андрея Юрьевича Воробьева поздравить вас с профессиональным праздником. Традиционно мы его отмечаем в середине октября, когда основные работы по уборке урожая завершаются, можем подвести итоги и выделить самых лучших. Большой запрос в Московской области по предоставлению фермерам земли», — сказал Габдрахманов.

Он добавил, что по поручению губернатора в этом году должны внести в Мособлдуму соответствующий законопроект и принять закон. Планируется безвозмездно предоставлять фермерам 10 га на 6 лет, и, если фермер сумеет качественно организовать работу по выпуску продукции, через 5 лет он сможет оформить землю в собственность.

Действующие меры поддержки

В сфере агропромышленного комплекса Московской области действуют 16 мер государственной поддержки аграриев – федеральных и региональных.

«В рамках гранта «Фермерское хозяйство» мы приобрели альпийских коз из Австрии. Построили козлятник, закупаем оборудование, чтобы производить высококачественные сыры из козьего молока», — рассказал учредитель-основатель «Домодедовской ЭКО Фермы» Арсен Авакимов, получивший благодарность губернатора.

Инвестиции

С 2014 года в агропромышленный комплекс привлекли свыше 235 млрд рублей инвестиций, создали почти 14 тыс. рабочих мест.

«Подмосковье — не только крупные проекты АПК, но и множество фермерских хозяйств, которые производят качественную востребованную продукцию. То, что им всем комфортно у нас работается, — наше достижение», — подчеркнул зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Производство

Московская область является лидером в стране по производству сыра, мучных и кондитерских изделий, йогуртов, творога и мороженого. Подмосковье также входит в топ-3 по производству ягод и тепличных овощей. 7 из 10 батонов колбасы в стране производят в Московской области.

«Несмотря на сложный год, связанный с погодными условиями, — мы даже были вынуждены объявить ЧС из-за продолжительных дождей в мае и из-за засухи летом – Московская область показывает положительную динамику. Собрали на 15 тыс. т овощей больше, планируем увеличить урожай картофеля на 50 тыс. т, на 2-3% повышаем надои молока, производство яйца, мяса птицы, свинины», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.