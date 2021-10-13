РИАМО - 13 окт. Стрельбу из страйкбольного оружия около московской школы № 1260 вел 17-летний подросток.
По данным Telegram-канала Baza, юношу зовут Александр С. Оружие у него нашли при обыске.
Ранее очевидцы сообщили о молодом человеке в камуфляжной форме, который устроил стрельбу рядом со школой на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта и улицы Фотиевой. Школу оцепили прибывшие полицейские.
В главке МВД сообщили о задержании юноши. Пострадавших в результате произошедшего нет.
В департаменте образования и науки Москвы РИАМО сообщили, что детей уже отпустили домой.
Неизвестный открыл стрельбу на территории школы в Москве. ВИДЕО>>
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