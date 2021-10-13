РИАМО - 13 окт. Стрельбу из страйкбольного оружия около московской школы № 1260 вел 17-летний подросток.

По данным Telegram-канала Baza, юношу зовут Александр С. Оружие у него нашли при обыске.

Ранее очевидцы сообщили о молодом человеке в камуфляжной форме, который устроил стрельбу рядом со школой на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта и улицы Фотиевой. Школу оцепили прибывшие полицейские.

В главке МВД сообщили о задержании юноши. Пострадавших в результате произошедшего нет.

В департаменте образования и науки Москвы РИАМО сообщили, что детей уже отпустили домой.

Неизвестный открыл стрельбу на территории школы в Москве. ВИДЕО>>