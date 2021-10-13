РИАМО - 13 окт. Пассажиры автобусов «Мострансавто» смогли сэкономить на оплате проезда бесконтактными картами и гаджетами с опцией NFC почти 4 млрд рублей. Систему бесконтактной оплаты предприятие внедрило в марте 2018 года, сообщает пресс-служба «Мострансавто».

С момента модернизации в Подмосковье бесконтактным способом оплатили более 198 поездок.

С начала 2021 года пассажиры сэкономили более 1,6 млрд рублей. Каждый день пассажиры компании совершают более 295 тыс. поездок такого типа. В октябре на безналичный расчет пришлось 98% оплат.

Самое большое количество оплат за весь период действия системы совершили на маршрутах МАП №10 в Королеве - почти 29 млн, МАП №8 в Химках - более 25 млн и МАП №5 в Подольске - свыше 20,7 млн.

В текущем году на эти подразделения приходится около 10,8 млн, более 9,1 млн и свыше 8,2 млн бесконтактных платежных операций соответственно.

Оплатить поездку картой можно во всех автобусах компании, также рассчитаться за проезд можно «Тройкой», «Стрелкой» и социальной картой.

На каких маршрутах общественного транспорта можно сэкономить, расплачиваясь картой «Мир»>>