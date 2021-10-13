Уже в 2022 году на дорогах Москвы могут появиться автобусы, которые работают на водородном топливе. Ожидается, что новый вид транспорта после одной заправки сможет проезжать 250 километров. Обозреватель РИАМО пообщалась с экспертами и выяснила, безопасны ли водоробусы и насколько этот транспорт экологичен.

Первый водоробус в столице

Впервые водоробус на улицах Москвы заметили в начале сентября: горожане сняли его на видео и разместили ролик в Facebook. Необычное транспортное средство не передвигалось самостоятельно — его перевозили на специальной платформе. Как выяснилось позднее, автобус везли на выставку «Комтранс-2021», которая проходила в Москве в «Крокус Экспо» 7-11 сентября. Там ПАО «КамАЗ» и представило первый автобус, работающий на водородном топливе.

При разработке водоробуса за основу взяли модель электробуса КамАЗ-6282, который за три года работы в столице зарекомендовал себя как комфортный, бесшумный и экологичный транспорт. По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, главным преимуществом нового транспортного средства является увеличенный по сравнению с электробусами пробег: так, водоробус может проехать 250 километров на одной заправке, в то время как электробус — 70 километров.

Как рассказал РИАМО руководитель департамента развития новых направлений бизнеса «Тошиба Рус» Владимир Максимов, возможность заправлять водоробус лишь раз в сутки делает этот вид транспорта максимально удобным для использования в городе.

«Но, что еще важнее, водоробус в перспективе можно будет использовать для пригородных, а иногда даже междугородних поездок», — отметил Максимов.

Автобус на водороде планируют протестировать в течение года. Как рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сначала его поверят в работе на территории уже существующего московского сборочного производства «КамАЗ» на Сокольническом вагоностроительном заводе, а после начнутся испытания на улицах Москвы.

Пробный запуск водоробуса уже включен в планы правительства Москвы, ПАО «КамАЗ» и АО «Роснано».

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Эффективность и экологичность

О подписании соглашения между Москвой, компаниями «КамАЗ» и «Роснано» о производстве водоробуса стало известно еще в начале июля 2021 года.

«Традиционные двигатели внутреннего сгорания уходят в прошлое. Больше двух лет назад мы начали менять дизельные автобусы на электробусы. Сегодня они составляют почти 10% парка. Теперь готовимся выпускать водородный транспорт», — отмечал тогда мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, водоробусы позволят снизить выбросы углекислого газа более чем в 10 раз, а заправлять автобусы водородом можно будет и вовсе раз в сутки.

Как отметил Владимир Максимов, водород является чистым источником энергии, как и электричество. При использовании водорода в качестве топлива в атмосферу выделяются только водяной пар и тепло, которое можно использовать для обогрева салона в холодное время года.

«В отличие от обычного автобуса, электробусы и водоробусы не отравляют атмосферу, углекислый след у них нулевой. Кроме того, полная замена транспорта на электрический или водородный позволяет решать проблемы более высокого порядка — переходить на абсолютно экологичную добычу энергии», — считает эксперт.

Если электробусы пока могут заряжать «грязным» электричеством, выработанным, к примеру, на АЭС, то водоробусы будут работать на полностью «зеленом» водороде, который добывают путем разделения обычной воды на водород и кислород.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль также считает, что основным преимуществом двигателя внутреннего сгорания на водороде является его экологичность. По сравнению с электробусами, у водоробусов нет аккумуляторных батарей, которые нужно будет утилизировать, когда они исчерпают свои ресурсы.

«Конструкция двигателя на водороде проще, а его коэффициент полезного действия — намного выше, чем у бензинового агрегата. Двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине, имеет наименьший КПД среди всех видов двигателей — 25%. То есть 75% энергии, получаемой при сжигании бензина, преобразуется в тепло, и только 25% — в движение», — рассказал Мигаль.

При этом эксперты утверждают, что себестоимость водоробуса в шесть раз превосходит стоимость обычного автобуса, но эту разницу можно компенсировать за счет экономии на топливе. Сейчас стоимость водорода в Англии составляет примерно 1 200 рублей за килограмм, а в Германии — более 800 рублей, но поскольку Россия планирует стать основным экспортером водородного топлива, его стоимость на АЗС внутри страны может быть гораздо ниже. Правда, пока в России работает только одна водородная заправочная станция — в подмосковной Черноголовке.

Владимир Максимов уверен, что использование водоробусов оправдает себя.

«Возможность заправлять водоробус исключительно водой без заполнения баков водородом, происхождение которого также может быть не совсем чистым, — вот технология будущего, которая может решить экологический вопрос раз и навсегда», — поделился эксперт в беседе с РИАМО.

Кроме того, столичные власти намерены к 2030 году заменить весь парк наземного городского транспорта на экологически чистый. «Водородное топливо, водородные технологии — это следующий тренд за электробусом или за простым электричеством», — подчеркнул заместитель руководителя столичного Дептранса Дмитрий Пронин.

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Безопасность и удобство

Водоробус может появиться на улицах столицы уже через год, но сначала нужно создать необходимую для него инфраструктуру, считает специалист в области зеленой энергетики, генеральный директор «Донэнерго» Сергей Сизиков.

«Перед появлением на дорогах общего пользования транспорта на водороде нужно доработать сам водородный продукт. Должны провести все испытания водородного топлива, в том числе испытания на безопасность», — рассказал он РИАМО.

По словам эксперта, сам процесс получения водорода достаточно сложный, а в России сейчас существует не более 20 предприятий, производящих водород.

«Опасность водорода — в его воспламеняемости. Только в условиях идеального технического содержания и правильной эксплуатации такой транспорт будет безопасен для окружающих», — считает Сизиков.

Тем не менее во всем мире водоробусы делают по одной и той же безопасной технологии: баллоны со сжатым водородом специально устанавливают на крыше, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации опасность для людей была минимальной.

Денис Мигаль считает, что водород — более безопасное топливо, чем бензин. По его словам, даже негерметичность резервуаров с водородом на открытом пространстве не приведет к взрыву, так как водород — легкое вещество, которое быстро испаряется.

Но водоробус — не только безопасный транспорт: в отличие от дизельной машины, автобус на водороде отличается более плавным и бесшумным ходом.

«Если параллельно с производством самих водоробусов будет развиваться и городская инфраструктура, необходимая для их использования, можно было бы заявить, что в ближайшие десятилетия водоробусы могут вытеснить общественный транспорт, использующий другие виды топлива», — заключил Владимир Максимов.

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