РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 окт. В подмосковном Королеве закрыли фонтан на центральной площади до следующего сезона, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

На прошедшей неделе сотрудники городского «Водоканала» провели комплекс мероприятий по завершению эксплуатации фонтана, расположенного на центральной площади города перед ДК им. Калинина.

Специалисты слили воду, прочистили заборные решетки, сделали продув трубопроводов, выполнили профилактические работы на насосном оборудовании.

«В летний сезон наши специалисты регулярно проводят работы по техническому обслуживанию оборудования фонтанов и поддержанию их в работоспособном состоянии. Осенью выполняем так называемую консервацию фонтана на зимний период», - сказал руководитель «Водоканала» Павел Каганов.

Фонтаны начнут работать в новом сезоне в мае следующего года.