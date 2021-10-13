РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 окт. В подмосковном Королеве откроют более 60 пунктов по переписи населения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Вместо бумажных анкет для нее разработаны электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. Кроме того, можно переписаться самостоятельно – на портале Госуслуг. Принять участие в переписи можно и на переписных участках, которые откроются по всей стране, в том числе в помещениях МФЦ.

В Королеве откроется более 60 участков, которые будут работать в будни и в выходные. Они откроются в домах культуры, библиотеках, стадионах в МФЦ, торговых центрах.

Основной объем данных для переписи планируется собирать путем обхода квартир и домов. В опросном листе содержится 33 вопроса. Часть из них касаются социально-демографических характеристик, таких как пол, возраст, гражданство, место рождения и других, жилищных условий, образования.

Ответы предоставляются в свободной форме без подтверждения данных, все сведения обезличены.

У каждого переписчика будет удостоверение, планшет со специальной программой переписи, средства санитарной гигиены, а также фирменная символика на куртке, шарфе, сумке, для работы в темное время суток – специальный фонарь.

При прохождении переписи на дому жители не обязаны пускать к себе переписчика, на вопросы можно ответить и при входе в жилое помещение. При этом не нужно предъявлять паспорт или другие документы.

Подтверждение личности переписчика можно получить по контактным телефонам ближайшего переписного пункта.

Подробная информация о Всероссийской переписи населения опубликована на официальном сайте: strana2020.ru.