РИАМО - 13 окт. В Москве задержан старший инспектор ДПС, подозреваемый в попытке мошенничества. Он обманным путем завладел денежными средствами в размере 15 млн рублей, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«Полицейские установили, что старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО г. Москвы получил информацию о возбуждении окружными следователями уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении экс-директора коммерческой организации», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина убедил предпринимателя, что может поспособствовать прекращению расследования, запросив за свои услуги 35 млн рублей.

«При получении части этой суммы в размере 15 млн рублей капитан полиции был задержан с поличным в помещении одного из ресторанов на северо-западе столицы»,- добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (попытка мошенничества).

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники преступления.