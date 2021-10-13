РИАМО - 13 окт. В ближайшее время на Ясеневой улице в Москве введут в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 345 мест, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Дошкольное учреждение заработает в составе жилого комплекса «Ясеневая, 14». Общая площадь здания – 6,5 тыс. «квадратов». В детсаду обустроили не только группы пребывания малышей, но и музыкальный зал и два физкультурных зала. При необходимости их можно будет объединить в один.

Дошкольное учреждение примет детей до конца этого года.

Жилой квартал «Ясеневая 14» включает шесть жилых корпусов, школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, два подземных паркинга и один многоуровневый надземный. Общеобразовательная школа на 825 учащихся и ФОК в настоящее время строятся. Их ввод в эксплуатацию ожидается в 2022 году.