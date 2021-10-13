РИАМО - 13 окт. Пострадавших в ходе инцидента около столичной школы №1260 нет, детей уже отпустили домой, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
Как уточнили в департаменте, от полиции в среду поступило распоряжение ученикам и сотрудникам не покидать здания школы на улице Фотиевой в связи с проведением оперативных мероприятий на близлежащей территории.
В школе заперли все двери и окна, после чего продолжили обучение детей.
«Все дети в безопасности, никто не пострадал. После уведомления от правоохранительных органов о снятии ограничений, детей отпустили по домам», – сообщили в пресс-службе департамента.
Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия, задержан.
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