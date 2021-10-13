РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил линию отвода конденсата главного конденсатора паровой турбины для строящейся АЭС «Аккую» в Турции, сообщила пресс-служба предприятия.

Оборудование по французской технологии ARABELLE предназначено для оснащения первого энергоблока АЭС, который укомплектуют тихоходной турбиной. Главный конденсатор турбины состоит более чем из 11 укрупненных узлов. Один из них – это линия отвода конденсата. Она предназначена для отвода конденсата отработавшего пара, поступающего из конденсатосборника.

«Оборудование для нашего завода абсолютно новое. Первая ласточка в ряде подобных работ по другим атомным станциям. Работа большая и сложная. Схожее оборудование завод изготавливал для уже действующих АЭС, но его масштаб был значительно меньше», - сказал начальник отдела оборудования атомных станций №5 Игорь Кирюхин.

Поставку линии на АЭС «Аккую» проводят четырьмя укрупненными секциями. В последующем все четыре секции смонтируют в одну линию вдоль всего конденсатора. Ее длина составит порядка 24 метров, а длина одной секции примерно 8 метров. Негабаритное оборудование отгружали автотранспортом.

Проект АЭС «Аккую» первой атомной электростанции в Турецкой Республике предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами поколения 3+ типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Строительство АЭС реализуется Госкорпорацией «Росатом» на условиях ВОО (Build – Own – Operate, или «строй – владей – эксплуатируй»).