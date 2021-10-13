РИАМО - 13 окт. Сотрудники полиции задержали молодого человека, стрелявшего из страйкбольного оружия у школы на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщали, что у столичной школы № 1260 был замечен парень в камуфляже с оружием. Он стрелял в воздух. Была оцеплена школа № 1265, которая находится поблизости.

Стрелок попал на видео. Он был в камуфляжной куртке, серой шапке и черных кроссовках. Юноша ходил рядом с забором, скрываясь за листвой деревьев.

Неизвестный открыл стрельбу на территории школы в Москве. ВИДЕО>>