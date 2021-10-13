РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 окт. В подмосковном Королеве 8 ноября выберут кандидатов на должность главы города, сообщает пресс-служба городской администрации.

В городском совете депутатов подмосковного Королева утвердили порядок проведения конкурса по выбору кандидатов на должность главы города. Конкурс пройдет 8 ноября.

Конкурсная комиссия будет состоять из шести человек. Троих уже отобрали, это депутаты городского совета депутатов Дмитрий Денисов, Анна Чуканина и Алексей Максименко. Еще три человека будут назначены губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Подробнее изучить все принятые положения можно на официальном сайте администрации Королева korolev.ru.