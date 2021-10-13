РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. В нынешнем году в подмосковной Балашихе установили дополнительные опоры освещения на 13 участках округа по программе «Светлый город», сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

В рамках президентского проекта «Комфортная городская среда» на территории Балашихи реализуется программа «Светлый город».

«Мы меняем и устанавливаем дополнительные опоры освещения там, где это необходимо. На этот год у нас запланировано сделать светлее 36 участков», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что работы уже полностью завершены на 13 из них, в том числе в микрорайоне Керамик, Салтыковка, Саввинском и Полтевском шоссе, улицах Заводской, Главной, Комсомольской, Заречной, на автостанции в микрорайоне Южный, на участках в микрорайонах Авиаторов и Гагарина.