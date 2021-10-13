РИАМО - 13 окт. Дожди, которые пришли на смену бабьему лету, задержатся в столице до конца недели. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что количество осадков начнет снижаться в пятницу. Однако ждать солнечных выходных не стоит, сообщает «Вечерняя Москва».

«Наиболее сильные дожди на этой неделе нас ждут в рабочие дни. Они пойдут уже сегодня вечером, с разной интенсивностью будут идти в четверг и сохранятся в ночь на пятницу», - сказала Волосюк.

В пятницу дожди слегла поутихнут, местами выглянет солнце, но это ненадолго. В выходные тоже ожидаются осадки.

«На следующей неделе в столице будет неустойчивая погода с перепадами атмосферного давления и дождями», - отметила Волосюк.

Она добавила, что после выходных дожди станут менее интенсивными.

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