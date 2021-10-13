РИАМО - 13 окт. В двухэтажном нежилом здании по адресу: ул. Промышленная, дом №9, произошел пожар. Его удалось ликвидировать силами пожарно-спасательных подразделений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях МЧС в 14:38. Пожар распространился на площади 150 квадратных метров.

Из-за огня произошло частичное обрушение перекрытий на общей площади 200 «квадратов».

Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание к 15:40, а в 15:54 пожар был полностью потушен. О пострадавших информации не поступало.