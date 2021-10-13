РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Свыше 1 тыс. студентов смогут бесплатно принять участие в образовательном бизнес-форуме «Репутация», который пройдет 10 декабря в Crocus City Hall, сообщили в пресс-службе «Крокус Групп».

Презентация первого Всероссийского образовательного бизнес-форума «Репутация» состоялась 12 октября в Московском английском клубе, расположенном в Музее современной истории России.

«Форум совершенно точно станет успешной инициативой, учитывая современные тенденции в бизнесе и образовании, в том числе тему преемственности. Мы выделим более тысячи благотворительных билетов для студентов, ведь молодые специалисты – это будущее всех продвинутых компаний», - сказал первый вице-президент Crocus Group и соучредитель проекта «Репутация» Эмин Агаларов.

Он отметил, что компания ищет кадры, готовые перенимать опыт, проходить практику и выбирать правильное для себя направление.

«В рамках панельных дискуссий я освещу тему современного девелопмента. Расскажу, какие процессы происходят в большом строительстве, поделюсь опытом оптимизации расходов и повышения рентабельности бизнеса», - добавил Агаларов.

Цель первого Всероссийского образовательного бизнес-форума «Репутация» – формирование новой бизнес-среды и уникального нетворкинга в России. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ. Форум «Репутация» даст возможность каждому соприкоснуться с крупными бизнес-игроками и перенять знания из первых уст. В форуме примут участие выдающиеся эксперты из сферы бизнеса, науки, образования и культуры.

В числе участников: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин; предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов; предприниматель, филантроп, председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг; инвестор, предприниматель, управляющий акционер медиахолдинга Independent Media Марина Жигалова; генеральный директор Forbes Russia Эльмар Муртазаев и многие другие.

В основе делового форума «Репутация» лежит идея создания образовательной платформы при поддержке компаний Crocus Group, Skoltech, Independent Media, Forbes, Русская Медиагруппа, MAER GROUP, ANNARUSSKA Group.

Стоимость участия от 5 тыс. до 300 тыс. рублей. Различные категории билетов предполагают разную степень вовлечения участников в процессы форума – от нетворкинг-сессии до билетов категории R+VIP и VIP с возможностью прямого общения со спикерами.