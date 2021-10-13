РИАМО - 13 окт. 41 команда из Подмосковья примет участие в Международном конкурсе социальных проектов «ДоброВолец-ПРО», который стартовал 1 октября, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мероприятие проходит в рамках реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года и при поддержке правительства Московской области.

Проект «Доброволец» направлен на поддержку молодежных инициатив, а участие в конкурсе – это возможность реализовать самые смелые идеи, которые помогут сохранить и приумножить здоровье подрастающего поколения, получить богатый опыт и экспертное мнение от профессионалов в проектной деятельности.

В конкурсе принимают участие команды добровольцев из числа школьников, студентов и педагогов образовательных организаций. Заявки на участие подали команды из 46 регионов России, Армении и Республики Беларусь.

«От Московской области в конкурсе принимает участие 41 команда из 24 городских округов. По сравнению с прошлым годом количество участников от региона увеличилось более чем в 5 раз. Это связано с большим интересом, проявляемым со стороны молодежи к популяризации здорового образа жизни, а также вниманием, уделяемым аппаратом Антинаркотической комиссии в Московской области проблемам, связанным употреблением психоактивных веществ и формированием морально-нравственных ценностей среди подростков», - отметил заместитель председателя правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В проекте используются видеоролики общероссийской общественной организации «Общее дело». Этот контент уже набрал на YouTube более 1 млн просмотров и рекомендован министерством образования для просмотра. Видео очень популярно в молодежной среде и направлено на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап - «Подготовка» - пройдет с 1 октября по 14 декабря. Второй этап – «Реализация» - пройдет с 15 декабря по 31 марта.

Итоги подведут в апреле, тогда же и наградят победителей.