РИАМО - 13 окт. Стрелок, который разгуливал с оружием рядом с одной из школ на юго-западе столицы, попал на видео, сообщает РЕН ТВ.

На видео заметно, как молодой человек в камуфляжной куртке, серой шапке и черных кроссовках ходит рядом с забором, скрываясь за листвой деревьев.

Ранее очевидцы сообщили, что молодой парень открыл стрельбу. Инцидент произошел у здания школы № 1260. Кроме того, оцеплена школа № 1265, которая находится поблизости.

Школу оцепили прибывшие полицейские. Идет розыск мужчины.

Неизвестный открыл стрельбу на территории школы в Москве. ВИДЕО>>