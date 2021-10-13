Очевидцы сообщили о молодом человеке в камуфляжной форме, который устроил стрельбу рядом со школой на юго-западе Москвы.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|+12˚C … +14˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|В 3 м/с
|Температура
|+9˚C … +11˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|745 мм рт. ст.
|Ветер
|В 6 м/с
|Температура
|+9˚C … +11˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
Очевидцы сообщили о молодом человеке в камуфляжной форме, который устроил стрельбу рядом со школой на юго-западе Москвы.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии