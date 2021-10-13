РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 окт. С начала текущего года в подмосковном Домодедове отремонтировали 64 подъезда, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«Ведутся активные работы, поэтому сдадим объекты в установленные сроки», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Работы реализуются в рамках региональной губернаторской программы «Мой подъезд», задача которой заключается в улучшении качества жизни жителей Подмосковья и приведении подъездов к внешнему виду, отвечающему пожеланиям проживающих в МКД.

В нынешнем году в Московской области планируется отремонтировать 13 тыс. подъездов. На сегодняшний день отремонтировано около 8 тыс. подъездов, что составляет 70% от плана.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за этот период уже более 91 тыс. подъездов отремонтировано в Подмосковье. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил.