РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковной Балашихи проконтролируют наличие тахографа на транспорте, осуществляющем грузопассажирские перевозки, рейд завершится 17 октября, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«С 11 по 17 октября 2021 года на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф». Оно направлено на снижение аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактику нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроль оснащения транспортных средств тахографами», – говорится в сообщении.

Несоблюдение водителями режима труда и отдыха является одной из самых распространенных причин ДТП с участием транспорта, осуществляющего грузопассажирские перевозки. В результате усталости водитель становится невнимательным, координация действий нарушается, движения замедляются, и он засыпает, что ведет к ДТП.

Решением этой проблемы является тахограф – техническое средство, предназначенное для регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также режиме труда и отдыха их водителей.

Тахограф – обязательное устройство на грузопассажирском транспорте. Контроль водителей с помощью тахографа позволяет сделать точный расчет оптимального количества поездок и километража, понять возможна ли дополнительная нагрузка или наоборот ее надо снизить.

Тахограф не дает возможности водителям халатно относиться к своим обязанностям – покрывать время несанкционированного простоя за счет высокой скорости. Показания тахографа – правовая защита водителя, так как они являются юридически верными данными.