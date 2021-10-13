РИАМО - 13 окт. Если человек сел за руль в пьяном виде, ему придется за это ответить, но он не должен отвечать за это всю жизнь, если его пожизненно лишат водительских прав. Идея подобного пожизненного наказания - «средневековая» и чудовищная, сообщил РИАМО координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам разработать законопроект, согласно которому будут ужесточать уголовную ответственность за пьяное вождение. Тех, кто сядет за руль пьяным повторно, предложено пожизненно лишать прав.

«Я к этому (инициативе – ред.) отношусь категорически отрицательно. По одной простой причине: любые пожизненные наказания — это абсолютное средневековье. Человек не должен отвечать всю жизнь за проступок. Люди меняются на протяжении всей жизни: сейчас он молодой панк и пьяный ездит на мотоцикле, а спустя несколько лет он встретил девушку, создал семью, и это уже совсем другой человек. А за руль ему нельзя, потому что он когда-то там «накуролесил», — сказал Шкуматов.

Он добавил, что предлагать такое «чудовищно».

«Не должен всю жизнь человек отвечать за проступок, который он совершил когда-то в прошлом. Он должен за это ответить, но не более того – это очень важно», — рассказал Шкуматов.

До 1 ноября специалисты МВД, Минздрава и Минюста России должны разработать согласованные предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей.

«Боятся, что права придется покупать»: москвичи о сдаче экзамена в ГИБДД по новым правилам>>