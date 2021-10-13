РИАМО - 13 окт. Очевидцы сообщили о молодом человеке в камуфляжной форме, который устроил стрельбу рядом со школой на юго-западе Москвы, пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта и улицы Фотиевой. У неизвестного в руках был автомат, он якобы совершил несколько выстрелов.
Школу оцепили прибывшие полицейские. Идет розыск мужчины.
Сейчас в Москве введен план «Сирена». Он вводится в экстренных случаях, когда нужно задерживать особо опасных преступников.
По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел у здания школы № 1260. Кроме того, оцеплена школа № 1265, которая находится поблизости.
Неизвестный открыл стрельбу на территории школы в Москве. ВИДЕО>>
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