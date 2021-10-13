РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Комплексное благоустройство дворовой территории по программе «Формирование современной комфортной городской среды» завершили на улице Калинина в Балашихе, сообщил глава горокруга Сергей Юров.

«На улице Калинина завершилось комплексное благоустройство двора у домов №№13 и 15. Теперь территорию украшают две детские игровые площадки, новые парковочные места и тротуары, освещение, контейнерная площадка, лавочки и урны», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что всего в текущем году в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе приведут в порядок 15 дворов.