РИАМО - 13 окт. Сев озимых зерновых культур под урожай 2022 года на территории Подмосковья на 5% превысил плановые показатели, сообщает пресс-служба областного Минсельхозпрода.

«На сегодняшний день озимые культуры посеяны в Подмосковье на площади 101,5 тыс. га при плане 97,4 тыс. га, то есть 104% от планового показателя. В том числе сельхозпредприятия региона озимыми зерновыми засеяли 91,3 тыс. га – 105 % от плана. Озимый рапс посеян на площади 10,2 тыс. га (102% от плана)», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Работы по севу озимых культур в области близятся к завершению, добавил министр.

«Сев озимых культур мы планировали завершить до середины октября. И намеченные прогнозы выполняются. В 21 городском округе региона уже завершили озимый сев», – отметил Воскресенский.

По озимому севу в настоящий момент лидируют Зарайск, Луховицы и Серебряные Пруды.