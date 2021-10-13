РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 окт. В подмосковном Королеве 29 октября пройдет Кубок городского округа по киберспорту, сообщил «РИАМО в Королеве» организатор турнира Павел Алексеев.

Соревнования пройдут в дисциплине World of Tanks. Участников ожидают бои в режиме «Стандартный бой» 3 на 3 игрока, официальные карты Химмельсдорф, Прохоровка, Ласвилль, Энск, Рудники, Редшир, Линия Зигфрида и техника X уровня.

Победителям и призерам вручат призы от молодежного центра «Космос» и компьютерного клуба «Арена 51».

Участие в Кубке бесплатное. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(915)040-24-28. Регистрация доступна по ссылке: https://wgevents.net/cis/korolevwot.